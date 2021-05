Christoph Schweizer, bisher Europa-Chef der Boston Consulting Group, wird neuer internationaler CEO des Beratungsunternehmens. Mit 1. Oktober übernimmt der Münchner den Posten von Rich Lesser. Schweizer ist seit 1997 für die BCG tätig. Er war vor allem für den Standort in München zuständig. Von 2007 bis 2012 arbeitete er für die BCG in New York. Seit 2017 verantwortet er das Geschäft in Europa. Lesser gibt den Posten nach drei Amtszeiten und fast neun Jahren ab.

PA/red