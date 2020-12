Neue Textchefin bei deutscher „Bild“

Wie am 10.12. verschiedene deutsche Medien bekanntgaben, wird Linna Nickel per 1. März 2021 neue Textchefin bei Axel Springers Tageszeitung „Bild“. Sie kommt vom Burda-Magazin „Bunte“. Dort arbeitete die Journalistin und Adelsexpertin seit 2010 als Redakteurin im Ressort Aktuelles/Adel. Seit 2015 war sie stellvertretende Ressortleiterin. Für Burda konzipierte und launchte sie außerdem die digitale Medien-Marke Royal Buzz by Bunte.de. Die studierte Kulturwissenschaftlerin absolvierte ein Volontariat an der Hubert Burda Media-Journalistenschule.

„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt sagt über den Neuzugang: „Linna Nickel ist eine versierte Journalistin mit einem starken Netzwerk und einem Gespür für exklusive Geschichten aus der ganzen Welt. Als Textchefin wird sie uns bei ‚Bild‘ auf all unseren Plattformen großartig verstärken.“

PA/red