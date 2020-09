Neue Marketing-Leitung bei Falstaff

Zum 40. Jubiläum von Falstaff, dem Magazin für kulinarischen Lifestyle, übernimmt Barbara Zimmermann die Kommunikationsagenden in dem Medienunternehmen. Sie verantwortet ab sofort als Marketingleiterin sämtliche Print- und Digitalprodukte der Firma. Zimmermann wird den Expansionskurs von Falstaff mitgestalten und neue Marketingstrategien in Deutschland, Österreich und der Schweiz implementieren. Zudem will sie die Markenpräsenz der Zeitschrift und des Online-Auftritts stärken. In ihrer neuen Position berichtet sie an Herausgeber Wolfgang M. Rosam und an die Geschäftsführer Elisabeth Kamper und Ronald Tomandl.

Zimmermann wurde 1975 geboren und machte ihren Master of Business Administration am Baruch College in New York City (USA). Ihre Kommunikationslaufbahn startete sie 2001 bei der Werbeagentur Austria 3\TBWA und übernahm 2004 die Werbeleitung bei Pagro Diskont. Von 2007 bis 2013 war sie für das Kreditkartenunternehmen American Express als Head of Marketing für das Vertragspartner-Service tätig. 2013 wechselte sie innerhalb der Finanzbranche als Teamleader Brand- and Mediamanagement zu INGDiba Austria. 2014 heuerte Zimmermann als Marketingleiterin auf Verlagsseite bei der Tageszeitung „Der Standard“ an. Als Leiterin Marketing und New Business verantwortete sie zwischen 2016 und 2019 die Kommunikationsagenden des KURIER. Vor ihrem Einstieg bei Falstaff war sie als Chief Marketing Officer und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung für Herold Business Data tätig.

Falstaff hat eine Auflage von 140.000 Exemplaren, ist also das größte kulinarische Lifestyle-Magazin im deutschsprachigen Raum. Das Onlineportal Falstaff.at verzeichnet laut Österreichischer Webanalyse (ÖWA) rund 800.000 Besuche pro Monat und 2,3 Millionen Seitenaufrufe.

PA/red