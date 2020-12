Neue Key Account Managerin bei Goldbach

Lisa-Sophie Hemersam arbeitet seit 2017 beim Screen-Vermarkter Goldbach Austria. Zunächst war die 32-jährige Wienerin im Bereich Disposition und Agency Management tätig. April 2019 kam sie als Account Managerin zum Sales-Team. Jetzt nimmt sie mit Dezember 2020 den nächsten Karriereschritt in Angriff: Hemersam avanciert zur Key Account Managerin TV & Digital Out of Home. In dieser Funktion soll sie ausgewählte Werbekunden exklusiv betreuen.

Hemersam verfügt über ein Diplom in Publizistik und Kommunikationswissenschaft und über einen Bachelor-Titel in Koreanologie. Vor ihrer Tätigkeit bei Goldbach Austria war sie im Quality Management bei ratiopharm, als stellvertretende Restaurantmanagerin bei Kolar’s Kitchen in der amerikanischen Botschaft in Wien und als Passenger Service Agent am Flughafen Wien-Schwechat beschäftigt.

„Lisa hat in ihren bisherigen Tätigkeiten als Agency Managerin und Account Managerin bewiesen, dass sie für unsere Kunden eine zuverlässige und äußerst kompetente Ansprechpartnerin ist. Ich bin überzeugt, dass sie auch in ihrem erweiterten Aufgabengebiet ihrer neuen Verantwortung bestens gerecht wird“, zeigt sich Ralf Schalkhammer, Sales Director bei Goldbach Media Austria voll des Lobes.

PA/red