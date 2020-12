Neue Geschäftsführung beim VORmagazin

Martin Scheiber ist Head of Marketing im echo Medienhaus.

Mit 1. Jänner 2021 wird Martin Scheiber Geschäftsführer beim VORmagazin. Er ist seit vielen Jahren Head of Marketing im echo Medienhaus. Letztes Jahr übernahm er gemeinsam mit Daniel Stocker die operative Verlagsleitung des VORmagazins. Jetzt will Scheiber das Monatsmagazin gemeinsam mit echo Medienhaus Geschäftsführer Christian Pöttler zukunftsfit machen. Neben der Kernmarke sind diesbezüglich unter anderem ein VORmagazin TV- und Bewegtbild-Projekt sowie der Ausbau des Digitalbereiches geplant.

„Das VORmagazin ist eines der Flaggschiffe des echo Medienhauses und seit über 35 Jahren als etablierte Marke am Markt. Es ehrt mich sehr, dass echo medienhaus Chef und Geschäftsführer Christian Pöttler das Vertrauen in meine Fähigkeiten setzt und ich fortan die Geschicke der Firma gemeinsam mit ihm leiten darf“, sagt Scheiber. „Mit dieser Bestellung setzen wir auf eine Persönlichkeit, die einerseits unser Medienhaus sehr gut kennt und andererseits ein absoluter Profi in der Kommunikationsbranche ist“, fügt Pöttler hinzu.

PA/red