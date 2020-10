MMC-Agentur erweitert Führungsteam

Die MMC-Agentur aus Mödling erweitert ihr Führungsteam: In Zukunft wird Katrin Straitz-Mathews die Position der Kreativdirektorin einnehmen. Sie ist bereits seit sechs Jahren in dem Unternehmen beschäftigt, zuletzt als Senior Account Manager. Davor arbeitete die Absolventin der Fachhochschule Salzburg (Multimediaart) unter anderem in Bristol bei Aardman Animations („Shaun, das Schaf“), bei Polypod Media & Technology GmbH und Ferrytells.

Außerdem wird Markus Mothwurf zum neuen Managing Sales Director in die Firmenleitung befördert. Er war zuletzt Account Director bei MMC, und ist jetzt für Sales & New Business verantwortlich. Auch Mothwurf arbeitet schon seit mehr als sechs Jahren für die Kreativwerkstatt. Davor führte er unter anderem elf Jahre eine eigene Firma und war für die Santander Consumer Bank als Produkt- und Marketingmanager Online tätig. Mothwurf studierte an der Technischen Universität Wien Medieninformatik und machte ein Diplom in Multimedia Producing am SAE Institut in Wien.

„Mit diesem großen Team Upgrade – es wurden noch vier weitere Mitarbeiter aus den Bereichen Content Marketing, Webdevelopment und Projektmanagement befördert – wollen wir ganz nach unserer Agenturstrategie #peopleoverpixels ein starkes Human-First Zeichen in der sonst, personell so schnelllebigen, Agenturbranche setzen“, sagt Jens Gorke, Managing Partner & CCO der MMC-Agentur.

Die Digitalagentur betreut unter anderen Kunden wie Radlberger, Lindt, Seat, TUI, Ikea, ÖAMTC und das Umweltbundesamt.

PA/red