Marc Leimann neuer CEO von Talk Online Panel

Die Talk Online Panel Gruppe mit dem Hauptsitz in Wien ist einer der führenden Betreiber von Online Research Communities und Online Panels im mittel- und südosteuropäischen Raum. Seit 1. Dezember 2020 verstärkt Marc Leimann die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe, die bisher aus Anita Primo und Klaus Oberecker besteht. In seiner neuen Funktion ist Leimann für das Wachstum von Talk Online Panel im mittel- und südosteuropäischen Raum verantwortlich. Seine primären Ziele sind der Ausbau der Kundenbeziehungen und des Produktangebots – sowohl national als auch international. Leimann wird primär von München aus tätig sein.

Der 47-jährige Deutsche ist gelernter Bankkaufmann, und begann seine Karriere in einer Bank in seiner Heimatstadt Kassel. Danach studierte Leimann Wirtschaftsrecht in Mainz, und war zunächst fünf Jahre lang in der Unternehmensberatung tätig. In der Folge wechselte er in die Medienbranche zu einem Automobilportal („Autogazette“) nach Berlin und leitete E-verschiedene E-Commerce-Unternehmen der Mecom Group. Von 2012 bis 2014 war er Sales Director bei Travelzoo Europe. Zuletzt war Leimann als Geschäftsführer für den Fieldwork Supplier Norstat Deutschland GmbH für das Wachstum in der DACH-Region verantwortlich.

Talk Online Panel ist auf digitale Datenerfassung mit umfassenden Service spezialisiert: von der Feldarbeit über die Programmierung bis hin zur Datenaufbereitung und Berichterstellung – sowohl online als auch offline. Talk Online Panel ist in 25 Märkten aktiv und konzentriert sich dabei auf den deutschsprachigen Raum sowie auf die Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in München, Leipzig, Prag, Sofia, Bukarest, Sarajevo, Athen und Zürich.

APA/red