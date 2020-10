Kesch verstärkt Online Marketing Department

Kesch, eine österreichische Event- und Promotion-Agentur, setzt zukünftig noch stärker auf den Digital Marketing Bereich und holt dazu drei junge Experten an Bord. Clara Haslauer verantwortet als Head of Marketing die Bereichsleitung. Die Wienerin hat bereits auf vier Kontinenten ihre Passion für Digital Marketing gelebt, u.a. in Peru, Chile, Thailand und USA. Die Digital Marketing Absolventin der Hult International Business School in Boston war zuletzt bei Google in Dublin als Brand & Video Specialist tätig.

Social Media Experte Marko Grühl bringt seine Erfahrungen in der kreativen Kampagnengestaltung als Mitglied der European Web Academy ein. Der gebürtige Deutsche war auch selbst als YouTube-Influencer erfolgreich (VirisWelt) und wurde 2014 für den Webvideopreis Deutschland in der Kategorie Newbie nominiert.

Für die grafische Gestaltung der Kesch-Projekte ist ab sofort Sarah Neuwirth zuständig, die Oberösterreicherin fokussiert sich dabei vor allem auf digitalen Content.

„Wir bieten für unsere Kunden eine Vielzahl an smarten und digitalen Tools. So werden Events zu einem rundum sicheren Erlebnis – gerade jetzt wichtiger denn je“, so René Nemeth, operativer Agenturleiter bei KESCH Event- und Promotion GmbH, „mit den drei Profis werden wir den digitalen Bereich, den wir bereits mit KESCH digital im Vorjahr erfolgreich gestartet haben, weiterentwickeln“, freuen sich René Nemeth und Kesch-Gründer Thomas Kenyeri über die Neuzugänge. Die Agentur steht für innovative Eventlösungen und setzt sich seit ihrer Gründung intensiv mit Eventtrends auseinander, die – beschleunigt durch die Corona-Krise – zunehmend digitale Ansätze verfolgen.

PA/Red