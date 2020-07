Jan Gorfer übernimmt Leitung von Plan.Net

Der Marketing-Experte will die Digitalagentur der Wien Nord Serviceplan Gruppe neupositionieren.

Die Digitalagentur der Wien Nord Serviceplan Gruppe „Plan.Net“ startet nach dem coronabedingten Shutdown mit einer neuen Führung: Jan Gorfer wird ab sofort als General Manager die Agentur bei der strategischen Ausrichtung und Umsetzung ihrer Digitalisierungsagenda unterstützen. „Vom Skalieren der Geschäftsmodelle- und bereiche, dem Ansprechen neuer Kundenpotentiale bis hin zur individuellen Entwicklung digitaler Plattformen biete man genau das mit einem lokalen Team plus der internationalen Anbindung an 1.200 Plan.Net-Mitarbeiter weltweit“, kündigt Gorfer an.

Gorfer begann seine Karriere vor 15 Jahren in verschiedenen nationalen und internationalen Agenturen im Bereich Kommunikationsberatung. 2015 übernahm er die Geschäftsführung der Kreativwerkstatt Carat (Dentsu Aegis). Seit Juni 2018 war er Marketing Leiter bei der Ottakringer Brauerei. Gorfer ist auch Vorstand der Österreichischen Marketinggesellschaft. Zudem ist er als Lektor an den SAE Instituten Wien tätig.

