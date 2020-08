Isabella Höninger verstärkt Goldbach Sales Team

Isabella Höninger wird ab sofort das Online Sales-Team bei Goldbach Audience Austria rund um Wolfgang Pernkopf verstärken. Die gebürtige Linzerin wird sich als Key Account Manager Digital um Digital Sales Aufgaben in den Branchen Kosmetik, Pharma, Elektronik, Optik und Audio kümmern. Höninger studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. Sie verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Digitalbranche, vor allem im Mobilebereich. Zuletzt arbeitete sie als Senior Marketing Sales Manager bei Digitalsunray Media.

„Wir freuen uns, mit Isabella einen echten Mobile-Profi an Board zu haben. Sie wird in ihrer neuen Funktion – unter anderem – unseren Mobile-Schwerpunkt professionell mit Fokus auf interaktive Rich Media Werbung mit hoher Klick- und Engagement-Rate vorantreiben und für ihre Kunden kreative und effektive mobile Werbekampagnen steuern“, freut sich Sales Director Digital Wolfgang Pernkopf über den kompetenten Neuzugang in seinem Team.

PA/red