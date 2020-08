IAA Global hat neuen Area Director für Europa

Die größte Interessenvertretung der Kommunikationswirtschaft der Welt, IAA Global, hat Beatrice Cox-Riesenfelder zum Area Director und Vice President for Europe in das Executive Comittee gewählt. Sie ist Geschäftsführerin bei ORF-Enterprise und war die letzten zwei Jahre bereits als Global Secretary General für IAA Global tätig. In dieser Funktion förderte sie die Vernetzung Österreichs mit dieser weltweiten Organisation und holte IAA World President Srinivasan Swami zur 34. Effie-Gala 2018 nach Wien.

Mit „IAA 4X4 FLIP“ führte Cox-Riesenfelder kürzlich ein neues Digitalformat mit ein, das sich vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie grundlegenden Fragen der Zukunft für die Kommunikationswirtschaft widmet und anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Austrian Chapters einen Blick über die Landesgrenzen wirft und zum multinationalen Austausch einlädt. Während des Shutdowns initiierte sie zudem mehrere länderübergreifende Digitaltalks, um die internationale Kommunikationslandschaft zu verbinden und gemeinsam Antworten auf die Herausforderungen der Krise zu finden. In ihrer neuen Funktion möchte sie sich für den europäischen Wirtschaftsstandort stark machen, die Weiterentwicklung der IAA Global in Europa vorantreiben und Österreich eine gewichtige Stimme verleihen.

Cox-Riesenfelder studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien und absolvierte einen MBA in International Economics in Frankfurt am Main (Deutschland). Sie startete ihre Medien-Laufbahn in den Bereichen Marketing, Werbung und Vertrieb bei den österreichischen Tageszeitungen AZ – Arbeiterzeitung und Der Standard. Sie arbeitete aber auch für die Printmagazine „Wienerin“ und „Wiener“. 1997 stieg Cox-Riesenfelder beim ORF mit Verantwortung für die Kreation und Vermarktung des Sponsorings und Product Placements ein, bevor sie im ORF den internationalen Programmein- und -verkauf übernahm. 2010 wurde sie in die Geschäftsführung der ORF-Enterprise bestellt, wo sie die Bereiche Finanzen, internationale Rechteverwertung, Licensing und den ORF-Enterprise Musikverlag sowie dessen Label leitet. Seit 2017 ist sie zudem Co-Geschäftsführerin der ORF Online- und Teletext GmbH. 2018 wurde Cox-Riesenfelder zudem in den Vorstand des Österreichischen Werberats kooptiert.

PA/red