Havas Wien stärkt Management aus eigenen Reihen

Michaela Wejrowsky übernimmt als Managing Director die Geschäftsleitung von Havas Wien. Sie ist bereits seit 2017 als Group Account Director in der Agentur tätig. Davor arbeitete Wejrowsky in verschiedenen nationalen und internationalen Kreativwerkstätten und Networks, darunter mehr als 20 Jahre für Saatchi & Saatchi und für Ogilvy in leitender Funktion.

„Bei Havas Wien bringe ich mein Know-how aus der strategischen Beratung verschiedener lokaler als auch internationaler Kunden sehr gut ein“, sagt Wejrowsky. „Nun kann ich gemeinsam mit meinem Team noch besser Ideen entwickeln, unsere digitale Kompetenz ausbauen und die Verantwortung für die Umsetzung und die Betreuung unserer Kunden übernehmen.“

CEO Michael Göls fügt hinzu: „Mit Michaela Wejrowksy konnten wir eine ideale Besetzung für diese Managementfunktion aus unseren eigenen Reihen finden. Sie kennt unsere Kunden, unser Team und unsere Stärken. Gepaart mit ihrem exzellenten Know-how der Werbebranche ist sie eine sehr professionelle und persönliche Bereicherung für unser Havas Village und wird den Erfolg unserer Kunden positiv beeinflussen.“

Havas Wien gehört zum Havas Netzwerk. Der Kommunikationskonzern hat mehr als 300 Agenturen in 75 Ländern.

PA/red