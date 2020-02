Früherer A+E Senderchef geht zu Servus TV

Wie das Magazin Clap berichtete, holt Didi Mateschitz den ehemaligen Chef von A+E Networks Andreas Weinek zu Servus TV. Der gebürtige Steirer soll die deutsche Niederlassung des Privatsenders von München aus leiten. Dabei soll er sowohl für die künftige strategische Ausrichtung als auch für das operative Geschäft verantwortlich sein. Weinek wird somit indirekt Nachfolger von Matthias Nieswandt, der bis Dezember 2018 Country-Manager für den Deutschland-Ableger von Servus TV gewesen ist und jetzt bei Weimer Media arbeitet.

Weinek studierte Jura in Linz und Wien. Er war bei BMG Ariola für Künstler wie Snap, Leningrad Cowboys und Udo Jürgens zuständig. Nach Stationen bei Universal Studio Networks und Fox wurde er 2005 Geschäftsführer des Senders „History“, der damals unter dem Namen „The History Channel“ firmierte. Unter seiner Führung startete auch 2007 der zweite Kanal von A+E Networks „The Biography Channel“, der 2014 in „A+E“ und 2019 in „Crime + Investigation“ umbenannt wurde. Weinek arbeitete bis Mai 2019 bei A+E Networks.

PA/red