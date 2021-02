dentsu: Christiane Wolff ist CMO

Christiane Wolff startet in der neu geschaffenen Position als Chief Marketing Officer (CMO) in der dentsu DACH-Organisation. In dieser Rolle zeichnet sie sich seit 1. Februar 2021 verantwortlich für alle Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen für die gesamte Gruppe in der DACH-Region und ist Mitglied des DACH Executive Boards. Sie berichtet direkt an DACH CEO Ulrike Handel.

Christiane Wolff kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Unternehmenskommunikation, PR und Marketing zurückblicken. Als Kommunikationsexpertin und Managerin verfügt sie über ein breites Spektrum an Expertise in der Beratung und Implementierung von strategischer Kommunikation und Branding für verschiedene Branchen. Bei Serviceplan leitete sie viele Jahre die Unternehmenskommunikation, zuletzt in der Rolle als Chief Corporate Communications Officer.

PA/Red.