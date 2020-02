Christian Gosch verlässt Serviceplan

Christian Gosch übernahm im April 2013 die kreative Führung der Werbeagentur Serviceplan. Jetzt wird er sie verlassen, um Urlaub zu machen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Gosch hatte als Kreativdirektor einen maßgeblichen Anteil an den Kundengewinnen der Kreativschmiede. Darunter sind bekannte Marken wie tipp 3, Saturn, ING Diba, Mini, win2day, tele.ring und BIPA. Unter seiner Führung bekam die Agentur mehrere nationale und internationale Preise, darunter auch einen goldenen Löwen in Cannes. Gosch hat Österreich in den letzten Jahren zudem in einigen Werbejuries vertreten.

Laut Auskunft des österreichischen Geschäftsführers Dominic Köfner wird seine Position nicht nachbesetzt, da es durch die Fusion mit der Agentur Wien-Nord drei Kreativchefs gibt.

PA/red