Caritas Österreich hat neue Pressesprecherin

Caritas Österreich hat sein Presseteam neu aufgestellt: Seit Anfang des Monats leitet Melanie Wenger-Rami den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam mit Eunike de Wilde ist sie jetzt als Pressesprecherin tätig und steht den Medienvertretern für Anfragen zur Verfügung. Wenger-Rami studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und Kommunikationsmanagement an der Fachhochschule Wien. Sie war zuletzt mehr als sieben Jahre bei der Volkshilfe Österreich als Kampagnenmanagerin und Pressesprecherin tätig. Davor arbeitete sie als Marketing Assistentin und Junior Product Manager in der Verlagsgruppe News.

„Die Caritas tritt für jene Menschen ein, die nicht gehört werden. Die Kommunikation einer so wichtigen Organisation mitzugestalten ist eine äußerst verantwortungsvolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, meint Wenger-Rami zu ihrer neuen Position.

