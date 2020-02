BSH Haushaltsgeräte hat neue Pressesprecherin

Seit Anfang des Jahres verantwortet Lisa Vockenhuber PR & Corporate Communications für die BSH Haushaltsgeräte GmbH in Österreich mit den Marken Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau und Constructa. Außerdem arbeitet sie als Brand Marketing Managerin für den Hersteller von hochwertigen Haushaltsgeräten Gaggenau. Vockenhuber studierte Kommunikationswirtschaft und berufsbegleitend Public Communication mit Schwerpunkt PR an der Universität Wien. Die gebürtige Linzerin war zunächst im Agenturbereich tätig, und zwar bis 2017 als Senior Consultant in der Kobza Media Group. Danach wechselte sie ins Marketing-Team von Ja! Natürlich. Dort verantwortete sie Social Media und Content Marketing.

Die BSH Hausgeräte GmbH ist mit einem Umsatz von rund 13,4 Mrd. Euro im Jahr 2018 und knapp 61.000 Mitarbeitern ein weltweit führendes Unternehmen der Hausgerätebranche. Die BSH produziert in rund 40 Fabriken und ist mit etwa 80 Gesellschaften in circa 50 Ländern vertreten. Die BSH ist ein Unternehmen der Bosch Gruppe.

PA/red