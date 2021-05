Bahlsen verstärkt das Marketing

Der Süßgebäckhersteller Bahlsen baut das Marketing im deutschsprachigen Raum aus. Anfang Mai hat Piaseczny die Position des Marketing Director übernommen. Er soll dazu beitragen, auf dem sich schnell entwickelnden Markt, neue Impulse zu setzen. In seiner neuen Funktion ist er auch Mitglied des Global Marketing Leadership Teams.

Piaseczny, Jahrgang 1982, startete seine Karriere als Assistent Key Account Manager bei Ferrero in Warschau. Dort erwarb er auch einen Master in Marketing-Management und einen in Quality Management. Seit 2017 war er bei Haribo Deutschland als Head of Marketing tätig.

„Marcin Piaseczny ist ein erfahrener Markenentwickler. Mit ihm in der Rolle des Marketing Directors sind wir für die künftigen Herausforderungen bestens aufgestellt“, so Phil Rumbol, CEO von Bahlsen. „Er hat umfassende Erfahrung in unserer Branche, bereits mehrfach Marken erfolgreich geführt, verschiedene Change-Prozesse vorangetrieben und verfügt über einen internationalen Background.“

PA/Red.