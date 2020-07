Anita Kiefer wechselt zum „Kurier“

Anita Kiefer ist, wie erst heute bekannt wurde, seit Anfang Juli im Wirtschaftsressort der Tageszeitung „Kurier“ tätig. Davor arbeitete sie sechs Jahre lang bei den Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) in St. Pölten als Redakteurin. Seit 2016 leitete sie das Wirtschaftsressort des Regionalblattes.

Kiefer absolvierte das Bakkaulareat in Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Danach machte sie einen Abschluss als Master of Arts im Fach „Journalismus und Neue Medien“ an der Fachhochschule Wien. Außerdem ließ sie sich zu einer professionellen Sprecherin im Institut Freiraum ausbilden. Kiefer begann ihr Wirken bei und für die NÖN bereits im Jahr 2009 als freie Mitarbeiterin. 2010 und 2011 sammelte sie weitere Erfahrungen in Praktika beim ORF Niederösterreich, beim Kurier Niederösterreich, bei der NÖN und in der PR-Abteilung der EVN.

PA/red