Agentur Medani erweitert ihre Expertise

Die Wiener Digitalagentur Medani baut sein bisher 15-köpfiges Team aus: Da vor allem E-Commerce-Projekte in letzter Zeit verstärkt nachgefragt wurden, stoßt jetzt die E-Commerce-Spezialistin Alexandra Haselwander und die Online-Marketing-Spezialistin Alina Nosova zu der Kreativwerkstatt aus dem 19. Wiener Gemeindebezirk. Durch die personelle Verstärkung will Medani noch besser ihre eigene Philosophie in der Kundenbetreuung umsetzen.

Omar Medani, Agenturgründer und Geschäftsführer, erklärt dazu: „Wir begleiten unsere Kunden während der gesamten ‚Lifetime‘ eines Onlineshops. Dazu gehören sowohl die Betreuung bei der Erstellung des Webshops als auch darüber hinaus die Online-Marketing-Konzeption und -Umsetzung, um den Onlineshop nachhaltig erfolgreich zu machen, eine hohe Bekanntheit und Nachfrage sicherzustellen.“

Haselwander schloss die Fachhochschule Wiener Neustadt mit einem Master of Arts in E-Commerce/Online-Marketing ab. Sie arbeitete bereits unter anderem bei Back-Bone Marketing GmbH als Junior Project Manager, bei superviedo-lab.com als Online Marketing Manager und bei BTTR GmbH als Project Manager.

Nosova besuchte die Vienna Business School, und machte einen Bachelor of Arts in Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies an der Fachhochschule Wien. Sie war vor ihrer Tätigkeit bei der Agentur Medani als Sales Associate bei Urban Outfitters beschäftigt. Zudem machte sie ein Praktikum bei Maschalina Design.

Medani existiert seit 1998. Kunden des Unternehmens sind unter anderem Kwizda, Nemetz, Wiener Philharmoniker, Wombat’s, Radio Klassik Stephansdom, Signa und Gradwohl.

PA/red