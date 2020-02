Accenture Interactive verstärkt das Team

Die Digitalagentur Accenture Interactive kann einen Neuzugang vermelden: Kaitlyn Chang wird als Kommunikations- und Marketingexpertin das Führungsteam in Zukunft verstärken. Chang verfügt über langjährige Erfahrung in der Betreuung globaler Marken und der Entwicklung von Customer Experience Lösungen. Sie wird bei Accenture Interactive als Brand Innovation Lead eingesetzt werden.

Bis Ende 2019 war die Cannes Jurorin (2019) als COO bei der Kreativwerkstatt Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) beschäftigt. Chang ist in Südkorea geboren, in den USA aufgehoben, und lebt und arbeitet seit 2012 in Wien. Sie studierte an der Yonsei-University of Seoul und an der Executive Academy an der WU Wien. Chang arbeitete auch zehn Jahre lang in der Samsung-Gruppe. Darin war sie zuletzt als Managing Director der Kreativ-Agentur Cheil tätig, wo sie für das operative Geschäft in Österreich und der Schweiz verantwortlich war.

„Mit Ihrer Erfahrung ist Sie ein großer Gewinn für uns und unsere Kunden – mit ihrer Expertise werden wir unsere Positionierung als Experience Agency weiter vorantreiben“, so Markus Höfinger, Managing Director bei Accenture Interactive Austria.

PA/red