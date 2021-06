Personaländerungen ikp Vorarlberg

Die Vorarlberger Kommunikationsagentur ikp befördert Bernhard Tschann in die Geschäftsleitung. Die Social-Media-Spezialistin Madlen Dürr ist fortan als Junior PR-Beraterin tätig. Tschann unterstützt in seiner neuen Funktion den Geschäftsführer und Gesellschafter Martin Dechant in operativen und strategischen Agenden des Unternehmens. Der 42-Jährige ist seit 2017 im Unternehmen tätig. Vor seiner Zeit bei ikp arbeitete er als Projektmanager bei einem weltmarktführendem Maschinenbau-Unternehmen, sowie als PR- und Marketing-Verantwortlicher für einen heimischen Familienbetrieb.

Ebenfalls mit 1. Juni befördert wurde Madlen Dürr. Die 27-Jährige ist, wie Tschann, seit 2017 bei der Agentur angestellt. Dürr war als Grafikerin und Assistentin in einem Seilbahnunternehmen sowie bei einem Vorarlberger Schmuck-Druckvertriebsunternehmen beschäftigt.

