Peacock vermeldet Abonnentenzuwachs

Das bedeutet zugleich eine Änderung der Strategie. Denn bisher versuchte man, mit dem Gratis-Service den Dienst zu pushen. Mit Start dieses Jahres wandte man sich dem Bezahl-Angebot zu. Um dieses aufzuputzen. Das sei auch gelungen, verlautbarte Peacock-Mutter Comcast. Immerhin konnte man im ersten Quartal die Zahl der Abonennten um vier Millionen auf 13 Millionen aufstocken. Damit seien, inklusive der Free-Version, 28 Millionen Accounts aktiv. Zurückzuführen sei dies in erster Linie auf den Februar. In diesem Monat wurde nicht nur der Super Bowl auf Peacock übertragen, sondern auch die Olympischen Winterspiele.

Sportlich soll es auch gleich weitergehen. Im Mai können die User 18 Major League Baseball-Spiele streamen.

Im Herbst will man aber auch beim Fiction-Angebot nachbessern. So sollen jene NBC-Shows, die derzeit bei Hulu zu streamen sind, exklusiv auf Peacock wandern. Dazu kommt noch Content aus den Universal Studios. Schließlich will man durch eine Kooperation mit Lionsgate auch Original-Inhalte forcieren.