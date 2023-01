P8 und Bright IT fusionieren

Die PR-Agentur und die Digitalagentur wollen sich nach der Fusion als 360-Grad Agentur für die digitale Kommunikation positionieren. „Eine Agentur ist langfristig nur erfolgreich, wenn sie den Bedürfnissen der Kunden zu 100 % gerecht wird. Künftig profitieren unsere Kunden neben dem Marketingangebot von digitalen High-End Angeboten für Web-, App- oder E-Commerce-Lösungen“, so P8-Gründer Georg Hofherr. Dazu verfügt man nun über Standorte in Österreich, Deutschland und Polen. „Es war ein logischer Schritt, unsere Kernkompetenz von Digital- und E-Commerce-Lösungen gemeinsam mit P8 Marketing zu erweitern“, glaubt Klaus Unterkircher, Gründer von Bright IT und nunmehriger Partner der P8 Group.