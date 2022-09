Out-of-Home-Award im Finale

Langsam wird es spannend. Am 5. Oktober werden im MAK die Sieger geehrt. Die besten Arbeiten von knapp 200 Einreichungen, die bei der Gewista eintrudelten. Dazu gibt es auch ein paar Neuerungen. Die Kategorien gliedern sich nicht wie bisher in die verschiedenen Gewista-Werbeträger, sondern sind branchenspezifisch aufgeteilt. In jeder Branche werden wiederum Einreichungen von sämtlichen Werbeträgern aufgenommen. Zusätzlich bleibt die Innovate-Kategorie bestehen, die es bereits seit 2013 gibt und außerordentliche Umsetzungen wie etwa interaktive Kampagnen oder Formatsprengungen umfasst. Bei der finalen Verleihung wird es außerdem einen Publikumspreis geben, der mittels eines öffentlichen Votings entschieden wird. „Wir zeigen mit diesem Award, welche wichtige Rolle Out-of-Home im Kommunikations-Mix einnimmt und was hier alles möglich ist. In den nächsten Jahren wird vor allem die Digitalisierung weiteres Potenzial in puncto Kreativität sowie Awareness und Reichweite freisetzen“, so Gewista CSO Andrea Groh zum Award.

Bevor es allerdings bei der großen Gala um die Trophäen geht, wurde die Shortlist verkündet:

Kategorie: „Automotive, Energy & Services“

Kampagnentitel: AutoBAHN

Auftraggeber:in: ÖBB Werbung GmbH

Kreativ Agentur: BROKKOLI Advertising Network GmbH & Co KG

Kampagnentitel: Volvo City Safety

Auftraggeber:in: Volvo Car Austria GmbH

Kreativ Agentur: FUEL Austria Werbeagentur GmbH

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG

Kampagnentitel: Ganz Wien sagt mjam

Auftraggeber:in: mjam GmbH

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann Werbegesellschaft mbH

Media Agentur: Havas Media GmbH

Kampagnentitel: Sonnenenergie-Stadt

Auftraggeber:in: Wien Energie GmbH

Kreativ Agentur: Springer & Jacoby Österreich GmbH

Media Agentur: WienIT GmbH

Kampagnentitel: Die Freiheit gehört dir!

Auftraggeber:in: WIENER LINIEN GmbH & Co KG

Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH & Co KG

Media Agentur: WIENCOM Werbeberatungs GmbH

Kategorie: „Beverage“

Kampagnentitel: Together We Joy

Auftraggeber:in: Campari Austria GmbH

Kreativ Agentur: Astecker Werbeagentur GmbH

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG

Kampagnentitel: Sizilianische Zitrone

Auftraggeber:in: Darbo AG

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

Media Agentur: Media1

Kampagnentitel: 80 % Stroh – 100 % Genuss

Auftraggeber:in: Sebastian Stroh Austria GmbH

Kampagnentitel: Rosenlimonade

Auftraggeber:in: Fentimans Ltd.

Kreativ Agentur: Brand Tonic Ltd.

Kampagnentitel: Lust auf Freischwimmen?

Auftraggeber:in: Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG

Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH & Co KG

Media Agentur: UM PanMedia Kommunikationsberatung und Mediaeinkauf GmbH

Kategorie: „Fashion, Beauty & Pharma“

Kampagnentitel: La Vie Est Belle

Auftraggeber:in: L’Oréal Österreich GmbH

Media Agentur: Ibeauty

Kampagnentitel: 100 Jahre Chanel No 5

Auftraggeber:in: CHANEL GmbH

Kreativ Agentur: Art Department CHANEL Paris

Media Agentur: Wavemaker GmbH

Kampagnentitel: Voltadol

Auftraggeber:in: Glaxo Smith Kline Pharma GmbH

Media Agentur: Publicis Media Austria GmbH

Kampagnentitel: Die Punze

Auftraggeber:in: Anton Heldwein GmbH & Co. KG – Juwelier Heldwein

Kreativ Agentur: Himmer, Buchheim & Partner GmbH

Kategorie: „Finances & Telecommunication“

Kampagnentitel: Dreh auf mit Drei

Auftraggeber:in: Hutchison Drei Austria GmbH

Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH

Media Agentur: UM PanMedia Kommunikationsberatung und Mediaeinkauf GmbH

Kampagnentitel: #glaubanmorgen

Auftraggeber:in: Erste Bank und Sparkasse

Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH

Media Agentur: Wavemaker GmbH

Kampagnentitel: Elternsorgen?

Auftraggeber:in: Wiener Städtische Versicherung AG | Vienna Insurance Group

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

Media Agentur: Wavemaker GmbH

Kampagnentitel: Samsung – Veränderung

Auftraggeber:in: Samsung

Kreativ Agentur: Cheil Austria GmbH

Media Agentur: Publicis Media Austria GmbH

Kampagnentitel: A1 – Jetzt Du / Jetzt ich

Auftraggeber:in: A1 Telekom Austria AG

Kreativ Agentur: GGK Mullenlowe

Media Agentur: dentsu Austria GmbH

Kategorie: „Food“

Kampagnentitel: Advent Kalender

Auftraggeber:in: McDonald´s

Kreativ Agentur: DDB Wien

Media Agentur: OMD Mediaagentur GmbH

Kampagnentitel: Da komm´ ich her

Auftraggeber:in: BILLA AG

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG

Kampagnentitel: 100 Jahr Senf dazu

Auftraggeber:in: MAUTNER MARKHOF Feinkost GmbH

Kreativ Agentur: Merlicek & Partner Werbe GmbH

Media Agentur: Omnicom Media Group Mediaagentur GmbH

Kampagnentitel: Festtagsstimmung

Auftraggeber:in: Wiener Zucker

Kreativ Agentur: BBDO Wien

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG

Kampagnentitel: Klima Schutzpaket

Auftraggeber:in: Ja! Natürlich Naturprodukte Gesellschaft m.b.H.

Kreativ Agentur: Merlicek & Partner Werbe GmbH

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG

Kategorie: „Innovate“

Kampagnentitel: Das Hus

Auftraggeber:in: IKEA AUSTRIA GmbH

Kreativ Agentur: WIRZ Werbeagentur GmbH / dotsandlines GmbH

Media Agentur: Wavemaker GmbH

Kampagnentitel: Electric Love

Auftraggeber:in: MINI Austria

Kreativ Agentur: Creative Tactics

Media Agentur: Progress Außenwerbung GmbH

Kampagnentitel: Gösser NaturRadler 0,0%

Auftraggeber:in: Brau Union Österreich AG

Kreativ Agentur: McCann Wien

Media Agentur: dentsu Austria GmbH

Kampagnentitel: MOM – WOW

Auftraggeber:in: mama.matters

Kreativ Agentur: HMT Marketing GmbH

Kampagnentitel: A1 – 360°

Auftraggeber:in: A1 Telekom Austria AG

Kreativ Agentur: GGK Mullenlowe

Media Agentur: dentsu Austria GmbH

Kategorie: „Media, Tourism & Entertainment“

Kampagnentitel: Aufstehen mit Ö3

Auftraggeber:in: Hitradio Ö3

Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH

Media Agentur: Mediaplus Austria GmbH & Co KG

Kampagnentitel: What the fuck happend

Auftraggeber:in: A1now TV

Kreativ Agentur: Zum goldenen Hirschen Wien

Media Agentur: Dentsu Austria GmbH

Kampagnentitel: Unsere Leser wiss’n mehr

Auftraggeber:in: Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m. b. H. & Co. KG

Kreativ Agentur: BROKKOLI Advertising Network GmbH & Co KG

Kampagnentitel: FITINN

Auftraggeber:in: FIMA Sportstudio Management GmbH

Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH

Kampagnentitel: Ibiza

Auftraggeber:in: Sky Österreich

Kreativ Agentur: move121 Werbeagentur GmbH

Media Agentur: MediaCom – die Kommunikationsagentur GmbH

Kategorie: „Public Agendas & CSR“

Kampagnentitel: Nehmen wir dem Schwarz die Kraft!

Auftraggeber:in: CS HOSPIZ

Kreativ Agentur: Kobza and The Hungry Eyes GmbH

Media Agentur: UM PanMedia Kommunikationsberatung und Mediaeinkauf GmbH

Kampagnentitel: Frau sein darf kein Urteil sein.

Auftraggeber:in: Amnesty International

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

Media Agentur: Media1

Kampagnentitel: Hilfeschrei

Auftraggeber:in: Greenpeace

Kreativ Agentur: DDB Wien

Kampagnentitel: Kann ich mir nicht leisten.

Auftraggeber:in: ganznormal.at

Kreativ Agentur: UniqueFessler Werbeagentur

Kampagnentitel: Worte füllen keine Pakete

Auftraggeber:in: CARE

Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH & Co. KG

Media Agentur: Media1 Mediaplanung und -einkauf GmbH

Kategorie: „Retail“

Kampagnentitel: Jolly Stifte

Auftraggeber:in: Brevillier Urban & Sachs GmbH & Co KG

Kreativ Agentur: wœrk – Büro für Design & Kommunikation

Kampagnentitel: bellaflora Grün

Auftraggeber:in: bellaflora Gartencenter GmbH

Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH

Media Agentur: Mediaplus Austria GmbH & Co KG

Kampagnentitel: Gemeinsam noch voller Leben

Auftraggeber:in: BILLA AG

Kreativ Agentur: BBDO Wien

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG

Kampagnentitel: philoro Edelmetalle

Auftraggeber:in: philoro Edelmetalle GmbH

Kreativ Agentur: Kobza and The Hungry Eyes GmbH

Media Agentur: dentsu Austria GmbH

Kampagnentitel: Vieles checkt man nicht!

Auftraggeber:in: Geizhals – Preisvergleich Internet Services AG

Kreativ Agentur: Hello Werbeagentur GmbH

Media Agentur: dentsu Austria Gmbh