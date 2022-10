Out-of-Home-Award: Die Sieger sind gekürt

In das Museum bat die Gewista, um erstmals die Awards in neun Kategorien zu verleihen. „Mit den neuen Kategorien decken wir nun eine enorme Bandbreite an unterschiedlichen Kampagnen und somit die große Vielfalt von Out-of-Home ab. Gleichzeitig haben uns die letzten Jahre gezeigt, dass sich kaum eine Kampagne auf nur einen Werbeträger reduzieren lässt – am meisten Impact erreichen Kampagnen, die auf verschiedene Touchpoints im ständig wachsenden Out-of-Home-Universum setzen“, so Gewista-CEO Franz Solta in seiner Begrüßungsansprache.

Eine weitere Neuheit: Erstmals konnten sich die Besucher direkt vor Ort gratis tätowieren lassen. Zwei Fine-Line-Tätowiererinnen sorgten für eine bleibende Erinnerung an den Abend.

Und das sind die Sieger:

FASHION, BEAUTY & PHARMA

BRONZE: La Vie Est Belle

Auftraggeber:in: L’Oréal Österreich GmbH/Media Agentur: Ibeauty

SILBER: Die Punze

Auftraggeber:in: Anton Heldwein GmbH & Co. KG – Juwelier Heldwein/Kreativ Agentur: Himmer, Buchheim & Partner GmbH

GOLD: 100 Jahre Chanel No 5

Auftraggeber:in: CHANEL GmbH/Kreativ Agentur: Art Department CHANEL Paris/Media Agentur: Wavemaker GmbH

MEDIA, TOURISM & ENTERTAINMENT

BRONZE: Ibiza

Auftraggeber:in: Sky Österreich/Kreativ Agentur: move121 Werbeagentur GmbH/Media Agentur: MediaCom – die Kommunikationsagentur GmbH

SILBER: Aufstehen mit Ö3

Auftraggeber:in: Hitradio Ö3/Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH/Media Agentur: Mediaplus Austria GmbH & Co KG

GOLD: FITINN

Auftraggeber:in: FIMA Sportstudio Management GmbH/Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH

FINANCE & TELECOMMUNICATION

BRONZE: Dreh auf mit Drei

Auftraggeber:in: Hutchison Drei Austria GmbH/Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH/Media Agentur: UM PanMedia Kommunkationsberatung und Mediaeinkauf GmbH

SILBER: #glaubanmorgen

Auftraggeber:in: Erste Bank & Sparkasse/Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH/Media Agentur: Wavemaker GmbH

GOLD: Elternsorgen?

Auftraggeber:in: Wiener Städtische Versicherung AG/Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB/Media Agentur: Wavemaker GmbH

PUBLIC AGENDAS & CSR

BRONZE: Frau sein darf kein Urteil sein.

Auftraggeber:in: Amnesty International/Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB./Media Agentur: Media1

SILBER: Hilfeschrei

Auftraggeber:in: Greenpeace/Kreativ Agentur: DDB Wien

GOLD: Nehmen wir dem Schwarz die Kraft!

Auftraggeber:in: CS HOSPIZ/Kreativ Agentur: Kobza and The Hungry Eyes GmbH/Media Agentur: UM PanMedia Kommunikationsberatung und Mediaeinkauf GmbH

AUTOMOTIVE, ENERGY & SERVICES

BRONZE: Die Freiheit gehört dir!

Auftraggeber:in: WIENER LINIEN GmbH & Co KG/Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH & Co KG/Media Agentur: WIENCOM Werbeberatungs GmbH

SILBER: Volvo City Safety

Auftraggeber:in: Volvo Car Austria GmbH/Kreativ Agentur: FUEL Austria Werbeagentur GmbH/Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG

GOLD: AutoBAHN

Auftraggeber:in: ÖBB Werbung GmbH/Kreativ Agentur: BROKKOLI Advertising Network GmbH & Co KG

RETAIL

BRONZE: Vieles checkt man nicht!

Auftraggeber:in: Geizhals – Preisvergleich Internet Services AG/Kreativ Agentur: Hello Werbeagentur GmbH/Media Agentur: dentsu Austria GmbH

SILBER: Gemeinsam noch voller Leben

Auftraggeber:in: BILLA AG /Kreativ Agentur: BBDO Wien/Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG

GOLD: bellaflora Grün

Auftraggeber:in: bellaflora Gartencenter GmbH/Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH /Media Agentur: Mediaplus Austria GmbH & Co KG

FOOD

BRONZE: 100 Jahre Senf dazu

Auftraggeber:in: MAUTNER MARKHOF Feinkost GmbH/Kreativ Agentur: Merlicek & Partner Werbe GmbH/Media Agentur: Omnicom Media Group Mediaagentur GmbH

SILBER: Klima Schutzpaket

Auftraggeber:in: Ja! Natürlich Naturprodukte Gesellschaft m.b.H./Kreativ Agentur: Merlicek & Partner Werbe GmbH/Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG

GOLD: Da komm´ ich her

Auftraggeber:in: BILLA AG/Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB./Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG

BEVERAGE

BRONZE: Lust auf Freischwimmen?

Auftraggeber:in: Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG/Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH & Co KG/Media Agentur: UM PanMedia Kommunikationsberatung und Mediaeinkauf GmbH

SILBER: Aperol Spritz – Together we joy

Auftraggeber:in: Campari Austria GmbH/Kreativ Agentur: Astecker Werbeagentur GmbH/Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG

GOLD: Sizilianische Zitrone

Auftraggeber:in: Darbo AG/Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB./Media Agentur: Media1

INNOVATE

BRONZE: A1 – 360°

Auftraggeber:in: A1 Telekom Austria AG/Kreativ Agentur: GGK Mullenlowe/Media Agentur: dentsu Austria GmbH

SILBER: Gösser NaturRadler 0,0%

Auftraggeber:in: Brau Union Österreich AG/Kreativ Agentur: McCann Wien/Media Agentur: dentsu Austria GmbH

GOLD: Das Hus

Auftraggeber:in: IKEA AUSTRIA GmbH/Kreativ Agentur: WIRZ Werbeagentur GmbH / dotsandlines GmbH/Media Agentur: Wavemaker GmbH

PUBLIC VOTING/PUBLIKUMSPREIS

GOLD: philoro Edelmetalle

Auftraggeber:in: philoro Edelmetalle GmbH/Kreativ Agentur: Kobza and The Hungry Eyes GmbH/Media Agentur: dentsu Austria GmbH