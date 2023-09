ORF vereinbart Koproduktionen mit ARD und SRF

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten des deutschsprachigen Raums – ORF, ARD und SRF – haben sich bei einer Tagung auf die Realisierung von Koproduktionen in Höhe von rund 140 Millionen Euro für die nächsten Jahre geeinigt. Speziell die Zusammenarbeit bei Serien, Tier- und Naturfilmen sowie Formaten im Bereich Kultur und Wissen soll ausgeweitet werden, hieß es in einer Aussendung. „Gerade in Zeiten globaler Medienmärkte mit internationalen Playern ist es von grundlegender Bedeutung, dass wir öffentlich-rechtlichen Sender eng zusammenarbeiten“, hielt ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz dazu fest.