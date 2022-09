ORF sucht: „9 Plätze – 9 Schätze“

Die Suche nach dem schönsten Ort des Jahres geht in die neunte Runde. Armin Assinger kürt gemeinsam mit Barbara Karlich, zahlreichen Prominenten und den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios Österreichs schönsten verborgenen Platz. Gefunden wurde dieser bisher mit dem Grünen See im steirischen Tragöß (2014), dem Formarinsee und der Roten Wand in Vorarlberg (2015), dem Tiroler Kaisertal (2016), dem Vorarlberger Körbersee (2017), dem Schiederweiher in Oberösterreich (2018), dem Lünersee in Vorarlberg (2019), der Strutz-Mühle in der Steiermark (2020) und zuletzt dem Wiegensee in Vorarlberg.

Um weitere heimische paradiesische Orte zu präsentieren, startet am Mittwoch dem 26. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 die gleichnamige ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“. Wie in den Vorjahren folgt auf die Sendung eine neue Ausgabe von „Heimat großer Töchter und Söhne“: Dabei werden in ORF 2 neun Menschen aus den Bundesländern porträtiert, die in ihrem Lebensumfeld Großes geleistet haben und leisten, österreichweit dennoch weitgehend unbekannt geblieben sind.

Zudem wird der Bundesländerabend noch „verlängert“ – am 31. Oktober steht in ORF 2 um 20.15 Uhr die Sendung „So schön ist Österreich“ auf dem Programm. Armin Assinger meldet sich aus dem frisch renovierten Parlament und stellt alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vor. Außerdem widmet sich ORF 2 im Oktober zum dritten mal dem Land und seinen Menschen mit „Unser Österreich“. Das Programmangebot ist dabei breit gestreut: Von unter anderem „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“, die erstmals im Hauptabend zu sehen ist, über „Mei liabste Weis“, den „Südsteirischen Winzerzug“, den „Universum“-Zweiteiler „Österreichs Erbe für die Welt – Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten“ und „Die Peichl-Torte: 50 Jahre Landesstudio Linz, Salzburg, Innsbruck, Dornbirn“ bis hin zu „Menschen & Mächte:

Still gestanden“. Am 26. Oktober steht neben den Übertragungen zum Nationalfeiertag auch ein „Österreich-Bild am Feiertag: Geschichten von Häusern und Menschen – 800 Jahre Stadt Wels“, das Highlight „9 Plätze – 9 Schätze“, „Heimat großer Töchter und Söhne“ sowie „Austria 22 – Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres 2022“ auf dem Programm.

Am 6. Oktober erscheint, ein weiteres Mal im Kral-Verlag, das Buch zu „9 Plätze – 9 Schätze“, diesmal unter dem Titel „Entdecken wir Österreichs unendliche Vielfalt“, das die Schatzsuche 2022 (und die neun Landessieger des Vorjahres) auf knapp 200 Seiten begleitet. Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 28. bis 30. September in „Bundesland heute“, in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 30. September bis zum 4. Oktober kann dann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in „9 Plätze – 9 Schätze“ vertreten ist. Am 6. Oktober werden die jeweiligen Landessieger trimedial vorgestellt.

PA/ Red.