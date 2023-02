ORF-NÖ: Landesdirektor geht

Eingesetzt wurde die Kommission von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Sie bekam die Aufgabe, die Vorwürfe, die gegen den niederösterreichischen Landesdirektor erhoben wurden, zu untersuchen und zu klären. Mit 2. Februar schloss sie ihre Arbeit ab. Was sie herausgefunden hat, wird in einen Bericht gepackt, der am 6. Februar übergeben wird. Schon zuvor allerdings stellt Ziegler sein Amt zur Verfügung. „Der Schritt fällt mir sehr schwer. Ich habe diese Funktion und die des Chefredakteurs mit großer Freude ausgeübt“, so Ziegler zu seinem Entschluss. Doch: „Die massive mediale Berichterstattung und die dadurch entstandene Belastung haben ein Ausmaß erreicht, das es mir unmöglich macht, mit voller Kraft die Funktion des Landesdirektors auszuüben“. Bevor Gespräche über seine berufliche Zukunft aufgenommen werden, geht Ziegler nun erst einmal auf Urlaub, wie er wissen ließ.

„In einem persönlichen Gespräch mit Landesdirektor Robert Ziegler hat mir dieser, unabhängig vom Ergebnis des Berichts, das auch ich noch nicht im Detail kenne, und um weiteren Schaden vom Landesstudio Niederösterreich und vom ORF abzuwenden, angeboten, seine Funktion zur Verfügung zu stellen“, erzählt Weißmann, der das Angebot auch annahm. Nun geht es darum, einen Nachfolger für Ziegler zu finden und zu bestellen. Bis dahin übernimmt Radio-Direktorin Ingrid Thurnher interimistisch die Leitung des Landesstudio Niederösterreich.