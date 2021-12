ORF – Einheitsbreiwarnung!

Im 2022 in Betrieb gehenden multimedialen Newsroom am Küniglberg warnt der ORF-Redakteursausschuss in einer Resolution vor „journalistischem Einheitsbrei“. Dieter Bornemann, Vorsitzender des Redakteursrates zur Causa: „Derzeit sind autonome Entscheidungen der Redaktionen allein schon aufgrund der räumlichen Trennung von Radio, Fernsehen, Online und Teletext sichergestellt. Die Gefahr ist groß, dass diese Pluralität in einer großen Redaktion verloren geht.“ An die künftige ORF-Geschäftsführung rund um Roland Weißmann wird appelliert „alles dafür zu tun, um Pluralität und Unabhängigkeit der Berichterstattung abzusichern“. „Dringend notwendig“ sei dafür eine Modernisierung des Redakteursstatutes, um die Redakteurinnen und Redakteure in Zukunft besser vor politischer Einflussnahme zu schützen. „Das Redakteursstatut ist aus dem Jahr 1976 und entsprechend veraltet. Bei der Online-Tochter angestellte Personen sind nicht dabei. Wir wollen ein Statut, das für alle ORF-Medien gilt“, so Bornemann.