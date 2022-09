ORF-Awards huldigen Do It Yourself

Hoch ging es her in der Wiener Marx Halle. Dort wurden im Rahmen der ORF Programmpräsentation auch Top Spot, Werbehahn und Onwards vergeben. Zum zweiten Mal im Pandemie-Modus. Heißt, teilnahmeberechtigt waren Arbeiten, die zwischen dem 1. September 2020 und dem 28. Februar 2022 in einem Medium des ORF präsent waren. Klar, dass da oft das eigene Heim oder der eigene Garten beschworen wurde. Schließlich, man erinnere sich, wurden noch bis Ende des letzten Jahres allzu gerne Lockdowns verhängt.

Besonders gut dürfte Hornbach das Thema verarbeitet haben. Das Unternehmen holte sich neben dem Top Spot in Gold in der Kategorie TV auch den Onward in Gold in der Kategorie Digital. Beim Werbehahn, der die besten Radiospots auszeichnet, sicherte man sich immer noch Bronze.

Die Hornbach-Mediaagentur Mediaplus ging als meistprämierte Mediaagentur des Abends hervor. Mit Heimat Berlin holt sie zweimal Gold und einmal Bronze für Hornbach. Das macht auch Heimat Berlin zur Kreativagentur mit den meisten Awards des Abends.

Die Sieger: TOP SPOT

GOLD: Auftraggeber: Hornbach/Titel: Es scheint unmöglich. Bis Du es machst./Kreativagentur: Heimat Berlin/Mediaagentur: Mediaplus/Produktion: Tony Petersen Film

SILBER: Auftraggeber: McDonald’s/Titel: Happy Mail Box/Kreativagentur: DDB Wien/Mediaagentur: OMD Mediaagentur/Produktion: PPM Next, MG Sound

BRONZE: Auftraggeber: Darbo/Titel: Der Ort des Fruchtgenusses/Kreativagentur: DMB./Mediaagentur: Media 1/Produktion: PPM Next, MG Sound

Die Sieger: WERBEHAHN

GOLD: Auftraggeber: Leopold Museum/Titel: Wie wirst Du Dich fühlen?/Kreativagentur: Jung von Matt Donau/Mediaagentur: Leopold Museum/Produktion: Soundfeiler

SILBER: Auftraggeber: Creativ Club Austria, Marx Tonkombinat Arbeitergasse, ORF-Enterprise, RMS Austria/Titel: Werbewunder Radio/Kreativagentur: Angelika Igler/Mediaagentur: ORF-Enterprise/Produktion: Marx Tonkombinat Arbeitergasse

BRONZE: Auftraggeber: Hornbach/Titel: Credo/Kreativagentur: Heimat Berlin/Mediaagentur: Mediaplus/Produktion: Loft Tonstudios Berlin

Die Sieger: ONWARD

GOLD: Auftraggeber: Hornbach/Titel: Erleben Sie Hornbach/Kreativagentur: Heimat Berlin/Mediaagentur: Mediaplus/Produktion: Artworx

SILBER: Auftraggeber: Coca-Cola/Titel: Open to Better: Unsere Vorsätze 2021/Kreativagentur: Obscura/Mediaagentur: Mediacom/Produktion: Artworx

BRONZE: Auftraggeber: Audi/Titel: Der neue, rein elektrische Audi Q4 e-tron/Kreativagentur: Thor, Artworx/Mediaagentur: Porsche Media & Creative/Produktion: Artworx