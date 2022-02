OMV mit neuer Kommunikationsleitung

Sie folgt damit Andreas Rinofner nach, der die Stelle interimistisch ausfüllte. Er widmet sich nun wieder ganz seiner Tätigkeit als Pressesprecher. Rinofner musste einspringen, nachdem Hans-Peter Siebenhaar den Konzern mit 30. November des Vorjahres verließ. „Die OMV steht am Beginn einer großen Transformation in Richtung Chemie, Kreislaufwirtschaft und höherer Nachhaltigkeit. Hierbei nimmt eine strategisch ausgerichtete und überzeugende Kommunikation eine bedeutende Rolle ein“, so Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV, zur Personalentscheidung. AG.