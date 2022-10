Olympiasiegerin Anna Veith wieder Markenbotschafterin für CALZEDONIA

Anna Veith völlig relaxed in der neuen CALZEDONIA Herbst/Winter-Kampagne

Im Sommer begeisterte Jungmutter Anna Veith noch in der Beachwear-Kampagne der italienischen Kultmarke CALZEDONIA und beeindruckte mit ihrer natürlichen, sympathischen Ausstrahlung. Jetzt, rechtzeitig zum Auftakt der neuen Herbst-/Winter-Saison geht sie erneut als Testimonial an den Start. Hier die ersten Behind the Scenes Bilder von dem coolen Legwear-Shooting in der Bundeshauptstadt.

Diese fulminanten Beinkleider schmeicheln nicht nur einer der beliebtesten Persönlichkeiten des Landes

Mit beiden Beinen stand Anna Veith jahrelang auf ihren Skiern und die fuhren sie geradewegs von einem Sieger-Podest zum Nächsten. Grund genug für CALZEDONIA auch die neue H/W Kollektion mit der gebürtigen Salzburgerin zu shooten. Ende August versammelte sich das Dream-Team in der F6 Factory in Wien und stellte die Weichen für eine grandiose neue Kampagne.

Never change a winning Team

Die Wiedersehensfreude war riesig. Wie beim letzten Mal wurde auch die neue H/W 2022 Kampagne von CALZEDONIA von der renommierten Fotografin Susan Buth in Szene gesetzt. Anna Veith fühlt sich sichtlich wohl vor ihrer Linse und das Ergebnis des Shootings ist modern, stimmig und unglaublich edel. Cozy vibes standen dabei im Vordergrund und genau das macht Lust auf die kalte Jahreszeit.

Clean chic vom Feinsten. Die neue Kollektion begeistert dank ikonischer Pieces, heißen Leder-Looks und feinem Cashmere

Besonders lässig präsentiert Anna Veith die modernen Wohlfühl-Pieces aus der neuen CALZEDONIA Kollektion. Die neuen Cashmere Tights verführen zum entspannten Chillen, die Icon Tights begeistern durch kokette, geometrische Muster und die lässigen Leder-Leggings mutieren zum It-Piece und machen, bei Tag und Nacht, jeden Style zum Fashion-Highlight. Das stilvolle Ergebnis spricht für sich, wird schon bald in ganz Österreich für Begeisterung sorgen und spiegelt sich in der neuen Kampagne wider.