ÖWA: 6,38 Millionen Österreicher nutzen Angebote

Demnach ist die Reichweite der in der ÖWA vereinigten Angebote von 89,9 Prozent auf 90,2 Prozent gestiegen. Im 1. Quartal 2023 nutzen 3,24 Millionen User die Angebote über Desktop gegenüber 2,91 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 5,41 Millionen nutzen das mobile Internet. Im Vorjahr waren es noch 5,43 Mio.

Verändert hat sich aber auch die Grundgesamtheit. Betrug diese im ersten Quartal 2022 noch 7,037 Millionen User ab 14 Jahren, sind es nun bereits 7,073 Millionen.

Die Ergebnisse

Bei den Dachangeboten liegt das ORF.at Network mit einer Reichweite von 75,4 Prozent an der Spitze. Damit hat man sich praktisch stabil gehalten. Ein Plus von 1,7 Prozentpunkten weist das willhaben Dachangebot aus. Mit 65,8 Prozent positioniert man sich klar an der zweiten Stelle. Um 4,5 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent steigerte sich das krone.at Gesamtangebot und nimmt den dritten Platz ein. Dahinter positioniert sich das derstandard.at Network mit 47,4 Prozent und einem Minus von 1,2 Prozentpunkten. Die Top Fünf komplettieren die Kurier Online-Medien mit einer Reichweite von 45,4 Prozent und einem Verlust von 6,6 Prozentpunkten.

Auch bei den Einzelangeboten liegt orf.at mit einer Reichweite von 72,8 Prozent in Front. Damit konnte man noch einmal 1,8 Prozentpunkte zulegen. Für Willhaben.at werden 65,8 Prozent ausgewiesen, ein Plus von 1,7 Prozentpunkten. An dritter Stelle positioniert sich krone.at mit 54,1 Prozent, ein Plus von 4,5 Prozentpunkten. Den vierten Platz nimmt heute.at ein. Mit 52,9 Prozent Reichweite hat man 3,7 Prozent eingebüßt. Dahinter liegt derstandard.at mit 46 Prozent, ein Minus von 1,9 Prozentpunkten.

Bei den Vermarktungsgemeinschaften liegt trotz einem Verlust von 6,8 Prozentpunkten COPE mit 75,2 Prozent vorne. An zweiter Stelle kommt austria.com/plus zu liegen, das mit 59,6 Prozent 1,8 Prozentpunkte zulegen konnte. Mit 57,5 Prozent und damit einem Minus von 7,2 Prozentpunkten liegt Goldbach an der dritten Stelle.