ÖVP: Fleischmann wird neuer Kommunikationsleiter

Die Neuaufstellung in der Medienabteilung der ÖVP sorgt für Überraschung. Als neuer Kommunikationsleiter kehrt Gerald Fleischmann, enger Vertrauensmann von Altkanzler Kurz in die Zentrale der ÖVP zurück. Aktuell sind noch Ermittlungen in der Umfragen-Affäre gegen Fleischmann im Gange.

Neben der neuen Leitung ist ein Ausbau in den Bereichen Presse sowie Social Media und Digitale Kommunikation geplant. Pressearbeit, digitale Kommunikation und Mitgliederkommunikation sollen künftig in einer neuen crossmedialen Zentrale gebündelt werden. Fleischmann ist als strategischer Leiter der Kommunikation vorgesehen.

Pressesprecher und Ansprechpartner der Medien bleibt Peter Treml. Die Bereichsleitung für Social Media und Digitale Kommunikation übernimmt seit November 2022 Sophie Valtnier. Büroleiter und Generalsekretär ist, ebenfalls seit November, Christian Stocker.

Stocker zeigte sich in erfreut über die Neuaufstellung. Er sehe Fleischmann als einen „Vollprofi“ an, der die Kommunikation der Partei mit seiner langjährigen Erfahrung „auf neue Beine stellen“ werde.

Fleischmann war bereits als Pressesprecher der niederösterreichischen ÖVP sowie ab 2007 der Bundespartei tätig. Bevor er zu Sebastian Kurz ins Integrationsstaatssekretariat wechselte, war er unter Justizministerin Claudia Bandion-Ortner tätig. Kurz begleitete Fleischmann als stellvertretender Kabinettschef und Medienbeauftragter bis ins Kanzleramt. So erlangte er als Moderator der fast täglichen Pressekonferenzen zu Pandemiebeginn, auch in der breiteren Öffentlichkeit einen Namen.

APA/Red.