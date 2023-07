Österreichischer Spielepreis geht an „Café del Gatto“

Die Österreichische Spiele-Akademie präsentierte im UniCredit-Center Am Kaiserwasser das Spiel-der-Spiele 2023 und sechs ausgezeichnete Spiele-Hits.

„Nach den Pandemie-Jahren, die durch eine Vielzahl von Messe-Ausfällen geprägt waren, vollzog sich der Auswahlprozess für uns als Spiele-Jury dieses Jahr deutlich verbessert: Die richtungsweisenden Messen bzw. Festivals in Essen, Nürnberg und Cannes konnten weitestgehend uneingeschränkt stattfinden. Dabei zeigte sich, dass die „stilleren“ Jahre nicht ungenutzt verstrichen sind, die kreative und innovative Kraft, die uns alle so sehr begeistert und die Spielebranche immer auf’s Neue antreibt, spiegelte sich in einer Vielzahl an neuen Ansätzen und spannenden Ideen wider und sorgt dafür, dass man sich weltweit auf einem beeindruckenden Niveau befindet“, sagt Thomas Bareder von der Österreichischen Spiele-Akademie.

Der wirtschaftliche Höhenflug mit Zuwachsraten teilweise jenseits der 30%-Marke in den ersten Pandemie-Jahren scheint dennoch erwartungsgemäß vorerst vorbei, es ist jedoch davon auszugehen, dass die „Hamsterkäufe“ der Vorjahre sich nicht dauerhaft auswirken, sondern die Zuwachsraten sich in 1-2 Jahren auf vor-pandemisches Niveau eingependelt haben werden.

Summa summarum gilt: Qualität und Vielfalt des Angebots, sowie verhältnismäßig leistbare Produkte setzen jedenfalls positive Impulse – die Begeisterung zum Spiel ist ungebrochen!

Spiel der Spiele: Baristas am Kaffee-Zubereiten

Das Spiel der Spiele ist das Spiel, das der Spielekommission am besten gefallen hat, es macht Spaß und ist für nahezu alle Zielgruppen interessant. Bei „Café del Gatto“ (Verlag: SCHMIDT) übernehmen wir die Rolle von Baristas, die jeweils fünf unterschiedliche Kaffee-Spezialitäten zubereiten sollen und die Zutaten dafür – Milch und Kaffee – erwerben müssen.

Thomas Bareder: „Ein höchst gelungenes Familienspiel, das, ganz dem Motto des Spiels folgend, mit einer guten Mischung überzeugt: Haptisch wie optisch ein Genuss, dazu ein unkomplizierter Einstieg, zügiger Spiel-Rhythmus und ein Konzept, das nicht zuletzt dank nahezu maximaler Transparenz viel Freiraum für taktische Überlegungen bietet, ohne dabei zu überfordern.“

Spiele-Hit Kinder und Spiele-Hit Familien: Gemüseanbau und Weltreisen

Beim Spiele-Hit: Kinder „Beethupferl“ (Verlag: ZOCH) wird gegossen, und zwar Gemüse-Keimlinge mit der Gießkanne. Beeindruckend anschaulich umgesetzt, wird eine Kombination aus Memo-. Geschicklichkeits- und Sammelspiel zur Gemüse-Anzucht Station, bei der bereits Kindergartenkinder, aber auch die ganze Familie mitmachen dürfen.

Beim Spiele-Hit: Familien „80 Days“ (Verlag: PIATNIK) geht es darum, Phileas Fog nachzueifern, von London nach London zu reisen und dabei Abenteuer zu erleben. Dem erfrischend-leichtgängigen Laufspiel gelingt das seltene Kunststück, weitestgehend auf den Glücksfaktor zu verzichten und dennoch als (gehobenes) Familienspiel zu begeistern.

Spiele Hit für Freunde und Spiele Hit für Experten: Kriminologie und Händlertum

Der Spiele-Hit: Freunde präsentiert Spiele für Freundesrunden: In „Black-Stories – Das Spiel“ (Verlag: MOSES) warten mörderische Kriminalfälle darauf, von uns Ermittlern anhand von Fallkarten gelöst zu werden. Dabei schafft es das top designte, deduktive Krimi-Spiel auf kooperativer Basis mit wenigen Kniffen, den Hercule Poirot oder die Miss Marple in jedem anzuspornen und herauszufordern.

Der Spiele-Hit: Experten präsentiert Spiele mit komplexen Regeln: In dieser Kategorie gewann das opulent ausgestattete Produktions- und Handelsspiel „Merchants Cove“ (Verlag Pegasus).

Grandios und Varianten-reich konzipiert, im Design atmosphärisch illustriert, dazu sich gut einfügende 3D-Elementen, setzt die asymmetrische Konzeption neue Maßstäbe: Jedem Spieler wird kurzerhand sein eigenes Produktionsspiel als individuelle Ergänzung zum allgemeinen Handelsspiel bereitgestellt. Wem gelingt es, seine Produktionskette optimal an die Nachfrage anzupassen und das größte Vermögen anzuhäufen?

Spiele Hit Karten und Spiele Hit Trend: Vogelkunde und Aufforstung

Der Spiele-Hit Karten präsentiert Kartenspiele mit einfachem Zugang und moderater Spieldauer, die Spielspaß für ein breites Publikum bieten. „Fasanerie“ (Verlag: 2F) lässt uns hübsche Vögel auf dem sich über den Spieltisch immerzu neu erweiternden Kartenpfad aufnehmen, um damit die wertvollste Tiersammlung zusammenzustellen. Mit ungewöhnlich transparentem Konzept, einem hohen Grad an Interaktion und großer Varianz sorgt das anmutig illustrierte Sammelspiel für anhaltenden Spielreiz.

Der Spiele-Hit Trend zeichnet Spiele aus, die einem im Trend liegenden Genre angehören bzw. die Themen behandeln, die uns aktuell bewegen.

„Atiwa“ (Verlag: LOOKOUT) steht für letzteres und demonstriert auf eindrückliche Weise, dass sich ein brandaktuelles Thema – nämlich Regenwälder vor der Ausbeutung zu schützen – adäquat auf Basis eines anspruchsvollen Familienspiels umsetzen lässt. Als Bauern im westafrikanischen Ghana gilt es, die Bedürfnisse der Bevölkerung mit denen der Natur gut zu verbinden, Flughund-Kolonien, Ziegen und Buschtiere anzusiedeln bzw. Obstbäume anzubauen, sowie für ein höheres Bildungsniveau zu sorgen.