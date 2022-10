Österreichische Nationalbibliothek startet Medienkompetenzcenter

Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) präsentiert ihr neues Center für Informations- und Medienkompetenz. Dort werden Programme für Schülerinnen und Schüler, Studierende und die interessierte Öffentlichkeit angeboten. Das Center soll helfen, sich im „Dschungel der Informationen zurechtzufinden“, so die ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger am Montag bei einer Pressekonferenz. Workshop und Kurse finden in Präsenz, hybrid oder online statt.

Rachinger unterstrich, dass sich die ÖNB als „lehrende Bibliothek“ verstehe. Da die Kulturtechnik des Lesens in einer unübersichtlichen digitalen Welt nicht mehr genüge, um sich zu orientieren, erachte man es als große Verantwortung, Wissen nicht nur zu sammeln und zu bewahren, sondern Menschen beim Wissenserwerb zu unterstützen. Die Programme sollen helfen, Informationen systematisch zu suchen, aber etwa auch vertrauenswürdige Inhalte von fragwürdigen zu unterscheiden.

Kompetenztraining für Jung und Alt

Das Programm für Erwachsene besteht derzeit aus vier Schienen: Eine vermittelt etwa die Grundlagen der Recherche und Bibliotheksbenutzung, eine weitere richtet sch an Fortgeschrittene. Andere Programme („Specials“) – etwa zum Thema Fakten und Fiktionen – widmen sich Filmen oder Serien und lehren selbstständig nachzuvollziehen, welche Szenen daraus historisch belegt sind und welche nicht. Die Programme für Studierende zur Recherche und Arbeit mit Datenbaken können auch an Lehrveranstaltungen angepasst werden.

Für Schulen bietet die ÖNB Trainings zu vorwissenschaftlichen Arbeiten, Medienkompetenzen und auch zwei Planspiele an. Das Spiel „Fake Hunter“ trainiert, Falschmeldungen zu identifizieren. „The Library Abookalypse“ ist eine App-basierte Entdeckungsreise mit Augmented-Reality-Elementen und soll die Benutzung der Bibliothek trainieren.

Das Angebot im Center für Informations- und Medienkompetenz der ÖNB werde laufend weiterentwickelt, um gesellschaftliche Trends und Fragestellungen aufzugreifen, so Rachinger. Das Center befindet sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Mikroformenlager und -lesesäle. Für diese herrsche keine Nachfrage mehr, erklärte die ÖNB-Generaldirektorin. Folglich nutze man die 600 Quadratmeter Fläche mit insgesamt fünf Seminarräumen für Kompetenzvermittlung. Die Eröffnungstage finden von morgen, 18. Oktober, bis Donnerstag, 20. Oktober, statt.

APA/ Red.