Österreichische Medientage im Zeichen großer Themenvielfalt

Die alljährlichen österreichischen Medientage sollen sich nun ganz in alter Manier und mit einem strengen Sicherheitskonzept am Erste Campus in Wien ereignen, nachdem sie letztes Jahr lediglich digital in Form von Livestreams abgehalten werden konnten.

Am 22. und 23. September treffen hier internationale Vertreter der Kommunikations-, Wirtschafts- und Politik-Branche aufeinander und diskutieren die neusten medialen Entwicklungen. Programmpunkte sind beispielsweise die ungewisse Zukunft des Fernsehens und der Printmedien. Weiters sollen die Folgen der zunehmenden Digitalisierung sowie die Thematik rund um Fake News besprochen werden.

APA/RED/LBi