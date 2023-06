Ö3 feiert Podcasts

Insgesamt servierte Ö3 den rund 350 Gästen 12 Sessions und vier Workshops. Und präsentierte die beliebtesten Podcasts live auf der Bühne. So erlebte man etwa Mari Lang in einem ihrer typischen Frauenfragen-Gespräche mit der Drag Queen Ryta Tale als Gast. Thomas Brezina, Michi Buchinger und Christl Clear unterhielten sich in Treffen sich Drei über ihre Kindheit und kürten „Ehrlichkeit“ zum „Wort der Woche“. Und Willi Schlögl & Curly, das Duo des deutschen Weinpodcast Terroir & Adiletten, servierten eine „Anleitung zum Weinsaufen“.

Aber auch Information und Diskussion kamen nicht zu kurz. Sechs Keynotes bzw. Live-Talks standen auf dem Programm. Eröffnet wurde das Festival von den Gewinnern des Ö3-Podcast-Awards 2023 Hannes Royer und Maria Fanninger, die unter anderem ihre Erfahrungen zum Community-Building weitergaben. Wie sich funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, verändert, um die Jugend anzusprechen, präsentierte Magdalena Stefely (funk) in einer Keynote. Mental Health und ihre Erfahrungen mit Burnout und Essstörungen waren die Themen von Astrid und Sophie vom Schauma mal-Podcast. In einer Keynote thematisierte Dejan Stojanovic das „Scheitern“, sprach über eine offene Fehlerkultur und deren Lerneffekte.

Kann Künstliche Intelligenz in Zukunft eingeständig podcasten und wird sie unsere Jobs ersetzen? Damit setzte sich Adrian Spatarus auseinander. Und den Weg von lustigen selfmade Social Media-Videos über einen erfolgreichen Podcast bis hin zum ausverkauften Kabarettprogramm beschrieb Paulus vom Duo Dr.Bohl.

Außerdem wurden am Festival eine Reihe von Case Studies präsentiert. So stellten Jan Philipp Wilhelm und Julius Wußmann (ACB Stories) die fünf Learnings über kreatives Storytelling aus der Produktion eines Schach-Podcasts vor. Edwin Okyere (Jung von Matt Next Alster) präsentierte seine Erkenntnisse aus dem BMW-Hypnopolis-Podcast. Ein Podcast für einen Automobilhersteller, in dem weder Produkt noch Marke eine Rolle spielen. Und Max Schnürer (buero butter) stellte das Anne Frank Podcast-Projekt vor, das seit knapp 1,5 Jahren zur Bildung junger Menschen beitragen will.