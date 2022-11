Ö1 Talentestipendium 2022 geht an Sophia Latysheva

Die diesjährige Siegerin des Ö1 Talentestipendium für bildende Kunst 2022 ist Sophia Latysheva. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Wien und schloss im Sommer ihr Trans-Arts-Studium an der Universität für angewandte Kunst Wien ab. Das Ö1 Talentestipendium, eine bisher in Österreich einzigartige Nachwuchs-Förderung, ist mit 10.000 Euro dotiert und wird mit Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins vergeben. Die Verleihung fand am 03. November 2022 im Wiener Leopold Museum statt, wo auch bis 11. Dezember „Handeln im Jetzt. Die Ausstellung der Nominierten zum Ö1 Talentestipendium 2022“ zu sehen ist.

In der Begründung der Fachjury heißt es: „Sophia Latyshevas künstlerisches Interesse wird von einer anhaltenden Faszination für den menschlichen Körper getragen, der sie in Skulpturen und Settings für Theaterperformances eindrucksvoll Rechnung trägt. Ihre aktuelle Werkserie beschäftigt sich mit Negativformen von Körperteilen, die, frei flottierend im Raum verteilt und von metallenen Vorrichtungen gehalten, wie Prothesen eines fragmentierten, nur mittelbar präsenten Körpers wirken. Sein Volumen wird durch Abdrücke von Muskeln und Fettpolstern gebildet, die Statik durch hervortretende Knochen und Sehnen, seine Feinstruktur durch Poren und Haare. Latyshevas Blick auf anatomische Details ist wie manch ihr Werkstoff der medizinischen Heilkunde entlehnt, die den Körper als biologischen Organismus untersucht und damit dingfest macht. Doch durch die Auflösung seiner anatomischen Verfassung zeigt die Künstlerin die Unmöglichkeit eines kohärenten Körpers auf: Ihre spielerischen Neukonfigurationen legen ihn nicht auf das fest, was er zu sein hat, sondern loten vielmehr aus, was er sein könnte.“

Auch das Ö1 Publikum wählte heuer wieder eine Gewinnerin. Im Rahmen eines Online-Votings kürten die Ö1 Hörer/innen Angelika Wienerroither zu ihrer Favoritin. Die 1986 geborene Künstlerin studiert Malerei an der Universität Mozarteum Salzburg. Sie arbeitet transmedial mit Installation, Malerei, Zeichnung, Text, digitaler und analoger Fotografie. Wienerroither erhält die Möglichkeit der kostenfreien Teilnahme am „Artist Statement“ im Rahmen der Parallel Vienna 2023.

Werke der beiden Preisträgerinnen sowie der weiters nominierten Kunstschaffenden Gleb Amankulov, Adina Camhy und Raphael Reichl sind, kuratiert von Philippe Batka, von 4. November bis 11. Dezember 2022 unter dem Titel „Handeln im Jetzt. Die Ausstellung der Nominierten zum Ö1 Talentestipendium 2022“ im Wiener Leopold Museum zu sehen.

PA/ Red.