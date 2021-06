Newsseiten weltweit nicht erreichbar

Wegen einer Störung bei einem Web-Dienstleister waren zahlreiche Websites weltweit rund eine Stunde nicht erreichbar. Betroffen waren unter anderem die Seite der britischen Regierung sowie die Nachrichtenportale des „Guardian„, der „New York Times„, der „Financial Times“ und der französischen Zeitung „Le Monde„. Statt der Seiten-Inhalte wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Der britische „Guardian“ schrieb auf Twitter, seine Webseite sei derzeit „von einem größeren Internet-Ausfall betroffen“, werde aber so schnell wie möglich wieder verfügbar sein.

Problem bei Fastly

Grund für den Ausfall dürfte ein Problem bei dem Cloud-Dienst Fastly gewesen sein. Dieser speichert Internet-Seiten zwischen, damit sie schneller abgerufen werden können. Seitens Fastly hieß es, dass man derzeit mögliche Auswirkungen zu der Funktionsfähigkeit der CDN-Dienste untersuche. Später verkündete der Anbieter, das Problem sei identifiziert und werde behoben. Nach etwa einer Stunde gingen die Websites nach und nach wieder online.

APA/red