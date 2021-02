Zwei Neuzugänge im Team der Cayenne Marketingagentur

Die Cayenne Marketingagentur hat sich in den letzten Wochen mit zwei Neuzugängen verstärkt, und zwar mit Sophie Valtiner in der Kundenberatung und Paola Kosch in der Kreation. Paola Kosch (39) startete 2000 ihre Berufskarriere als Technische Zeichnerin und arbeitete bereits seit 2005 als Graphikerin, zuletzt seit 2016 bei der Gewista GmbH als Head of Design & Innovate, zuvor bei der TBWA Wien. Bei Cayennne wird sie nun als Art-Direktorin tätig sein und die Graphikabteilung der Agentur leiten. Sophie Valtiner (26) studiert Strategische Kommunikation an der Donauuniversität Krems und arbeitet seit 2017 im Bereich der Kommunikation, seit 2018 war sie als Abteilungsleiterin für Digitale Kommunikation in der Bundesparteileitung der ÖVP tätig. Bei Cayenne soll sie das Agenturteam ab sofort in der Kundenberatung, mit ihrer Digital-Expertise in den Bereichen Online und Social Media, verstärken.

Neue Mitglied im Management-Team

Im Zuge der Verstärkung des Teams der Kundenberatung wurde Barbara Böhm (30), BA MSc, bereits seit 2012 langjährige Mitarbeiterin der Agentur, zum „Head of Client Service & Strategic Planning“ und damit in das Management-Board der Agentur befördert. Sie verantwortet in dieser Funktion alle Abläufe und Standards des insgesamt siebenköpfigen Beratungsteams der Agentur. Böhm ist Absolventin des Bachelorstudiums Media- und Kommunikationsberatung an der FH St. Pölten und absolvierte 2016 bis 2018 auch berufsbegleitend den Masterlehrgang Kommunikation und Management an der Donauuniversität Krems.

„Wir freuen uns sehr über diese kompetenten und willkommenen Verstärkungen für das engagierte Team unserer Agentur sowie über die interne Promotion einer langjährig Mitarbeiterin in die Leitungsfunktion unserer Kundenberatung. Gemeinsam werden wir auch weiterhin gute, überraschende und strategisch fundierte Lösungen entwickeln!“, so die beiden Geschäftsführer der Cayenne Marketingagentur, Mag. Lukas Leitner und Wolfgang Übl, über die Verstärkungen des Agenturteams.

PA/red