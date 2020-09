Unternehmen will mit Seminaren für alle Mitarbeiter Firmen zu mehr Social Media Kompetenz verhelfen.

Social Media Kenntnisse gehören zu den Kernkompetenzen der Gegenwart. Der Umgang mit den sozialen Medien ist längst nicht nur eine Herausforderung für Marketingabteilungen und Prominente. Das Wissen um die bewusste sowie kompetente Nutzung von Facebook, Twitter & Co stellt einen elementaren Mehrwert für alle Mitarbeiter von Organisationen und Unternehmen dar. Social Media Kompetenz umfasst den Umgang mit sozialen Medien sowohl in der Rolle des Kommunikators, als auch in der des Rezipienten. Social Media Kompetenz gilt daher als die Medienkompetenz des 21. Jahrhunderts. Unternehmen und Organisationen können auf vielfältige Art und Weise profitieren, wenn alle MitarbeiterInnen kompetent und bewusst mit den Sozialen Medien umgehen können.

Aufgrund des ganzheitlichen, mitarbeiterorientierten Ansatzes richtet sich das Zentrum daher ganz explizit auch an Personalabteilungen, nicht nur an Kommunikation & Marketing. Mitarbeiter sollen als Unterstützer der Social Media Strategie zu mehr Reichweite und zum Unternehmenserfolg beitragen. Social Media Kompetenz ist ein wichtiger Baustein im Reputationsmanagement von Unternehmen Aufgrund der Aktualität und Relevanz des Themas, ist das flexible Seminar “Social Media Kompetenz” auch ein attraktiver Mehrwert für alle MitarbeiterInnen. Die Einordnung von Falschmeldungen und Desinformationskampagnen ist das Rüstzeug sowie eine wichtige gesamtgesellschaftliche Herausforderung der Gegenwart. Die Gründer Tobias Mayer (Managing Director & Founder) sowie Dietmar Pichler (Programmatic Director & Founder) stellen im hauseigenen Podcast das Zentrum für Social Media Kompetenz vor.

APA/red