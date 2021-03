Zarte Botschaften, starker Auftritt

Die allzeit bekannte lila Schokoladentafel zeigt sich anlässlich des 120-jährigen Marken-Bestehens als Botschafterin im freundlichen und „zarten“ Umgang miteinander. Für diesen Zweck wurde eine limitierte Edition von Schokotafeln mit tender words, „zarten Worten“, produziert. Um die Botschaft möglichst effektiv hinauszutragen, wurde auf Außenwerbung in ganz Österreich mit über 800 Plakaten gesetzt.

Die Kreativität der Kommunikationsagentur Wavemaker und D&K Brand Activation ging sogar noch über die Plakatentwürfe hinaus. Auf ausgewählten Standorten in Wien wurden weiße Plakatwände neben den aktuellen Milka-Sujets mit negativen Aussagen, die allzu oft zu hören sind, besprüht, um damit wieder mehr Fokus auf das Gute zu legen.

Laut Marcus Zinn, dem Sales Director EPAMEDIA, sind Plakate nach wie vor der Vorreiter in Sachen Außenwerbung in Österreich. Wer seine Botschaft schnell und effektiv an die breite Masse bringen will, ist mit diesem Mittel bestens bedient. Eine hohe Aufmerksamkeit erzielt die zarte Botschaft von Milka durch seine unverwechselbaren Sujets auf alle Fälle.

PA/red