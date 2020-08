Wolfgang Pernkopf neuer Sales Director Digital

Nach seinem Eintritt als Head of Digital Sales im August 2019 erweitert Pernkopf nun seinen Verantwortungsbereich – neben dem Goldbach Online Portfolio – um die Vermarktung von Heute.at als Singlesite sowie innovative Smart TV Produkte.

In seiner Funktion bei Goldbach kümmert sich der Oberösterreicher gemeinsam mit seinem Team um das Bestands- und Neukundengeschäft im Desktop, Video, Mobile und Smart TV Bereich und zeichnet sich für die strategische Planung und Durchführung von Vertriebsaktivitäten verantwortlich. Ein aktueller Schwerpunkt liegt im Auf- und Ausbau des Goldbach Video Networks, das mit monatlich über 3 Mio. Unique Usern und mehr als 30 Mio. Views zu den reichweitenstärksten Angeboten in Österreich zählt.

Umfassendes Know-how

Bereits seit 13 Jahren ist Pernkopf fest in der Vermarktung von Medien im In- und Ausland verankert und verfügt somit über umfassende Branchenkenntnisse und ein breites Netzwerk an Kontakten. Der 32-Jährige kann für seine neue Aufgabe auf eine wirtschaftliche Ausbildung und fundierte Berufserfahrung im Vertrieb von Online-Medien zurückgreifen.

Wolfgang Pernkopf ist WU Absolvent und war vor seinem Eintritt bei Goldbach Audience langjährig als Head of Advertising DACH von Shpock, IGN und Askmen tätig.

PA/red