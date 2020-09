Wiener WIESN als digitales Großevent

Höhepunkt ist die „Super-WIESN-Samstag“ Live-Show am 17. Oktober.

Volksfeste feiern funktioniert auch virtuell und ganz Österreich feiert mit! Statt, wie gewohnt, in den großen Festzelten von Gösser, Wiesbauer oder Wojnar‘s kommt Österreichs größtes Brauchtumsfest dieses Mal online vom 14. bis 17. Oktober direkt und kostenlos in die heimischen Wohnzimmer. Höhepunkt ist die „Super-WIESN-Samstag“ Live-Show am 17. Oktober ab 18:00 Uhr auf www.wienerwiesnfest.at mit Auftritten von 2:tages:bart, jeder Menge Stargäste, den besten WIESN Bands, den 20 größten WIESN-Hits, Gösser-Bieranstich, Gewinnspielen, der ElectroWIESN Aftershowparty und vielem mehr. WIESN-Veranstalter Christian Feldhofer: „Bei uns feiert niemand allein, sondern alle zusammen, aber mit Abstand #dahoam!“.

Gemeinsam mit Freunden und dem „WIESN #dahoam Kistl“ feiern

Bei der größten Brauchtumsparty mitmachen kann jeder und das ganz einfach innerhalb der eigenen vier Wände. So geht’s: Familie und Freunde schnappen, rein in die Tracht, Live-Stream auf www.wienerwiesnfest.at starten und von #dahoam aus mitfeiern, mitsingen und mittanzen. Für die echte WIESN Stimmung sorgt das limitierte „WIESN #dahoam Kistl“, gefüllt mit original WIESN-Schmankerln für die perfekte WIESN #dahoam Party. Und auch für das WIESN-Erlebnis im nächsten Jahr ist vorgesorgt: Im Kistl, erhältlich auf https://shop.wienerwiesnfest.at um 29,90 Euro, befinden sich Rabattcodes im Wert von 20 Euro!

TOP 20 WIESN HITS wählen und 50×2 WIESN-Tickets für 2021 gewinnen!

Ihr wünscht – wir spielen! Ab sofort kann beim TOP 20 WIESN HITS Voting über die Lieblings WIESN-Hit abgestimmt werden. Die Songs mit den meisten Stimmen schaffen es dann unter die TOP 20 WIESN Hits, die am 17. Oktober von den WIESN Bands live bei der WIESN #dahaom Live-Show u.a. mit 2:tages:bart und weiteren Stargästen gespielt werden. Als Dankeschön fürs Mitmachen am Voting werden 50×2 Tickets für 2021 verlost.

www.wienerwiesnfest.at

9. 9. 2020 / gab