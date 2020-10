Mehrheit wurde bereits auf Social Media getäuscht

Das Zentrum für Social Media Kompetenz hat in einer Online-Umfrage 500 aktive Social Media-User aus Deutschland, der Schweiz und Österreich befragt.

60 Prozent der Befragten gaben bei der Befragung an, bereits Inhalte für wahrheitsgemäß gehalten zu haben, welche sich in weiterer Folge als Falschmeldung bzw. aus fragwürdiger Quelle stammend herausgestellt haben. Ebenso über 60 Prozent der Teilnehmer haben beobachtet, wie Personen durch ihr Verhalten in den Sozialen Netzwerken die persönliche Reputation schädigen. Gleichzeitig halten fast alle Befragten den versierten und sicheren Umgang mit Sozialen Medien für „sehr wichtig“ (69 Prozent) bzw. „wichtig“ (29 Prozent). Rund ein Drittel der TeilnehmerInnen sind schon selbst mit Hasspostings konfrontiert worden.