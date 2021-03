Via Zoom ins Museum

Die Digitalisierung hat auch die Museen erreicht. Das Kunsthistorische Museum Wien und das Weltmuseum bieten Besuchern nun unter dem Titel „Wir sehen uns #live!“ ein Online-Programm. Auch wenn Museen zur Zeit geöffnet sind, Führungen dürfen keine stattfinden. Um Interessierten trotzdem ein Stück Normalität zurückzugeben, lädt der KHM-Museumsverband zu virtuellen Veranstaltungen in die Museen. Live-Touren, Live-Vorträge und Live-Kinderworkshops können über die Webseite gebucht werden. Nach dem Kauf eines Online-Tickets erhält man einen Zoom-Zugangslink. Den kann der Käufer von Zuhause oder unterwegs aufrufen und von überall teilnehmen.

Jeden Montag und Freitag bietet das Kunsthistorische Museum ein Live-Kunsterlebnis im Rahmen eines „Blind Art Date“ an. Interessierte können an einer Online-Führung oder einem Online-Vortrag teilnehmen. Bei einer Führung werden Kunstwerke eines Künstlers besprochen. Dabei wird eine Bildtradition oder Objektgattung vorgestellt. Live-Vorträge beschäftigen sich mit Detailaufnahmen. Wer sich in seiner Mittagspause weiterbilden möchte kann jeden Dienstag und Donnerstag eine halbstündige Mittags-Kurzführung besuchen.

Das Weltmuseum bietet Samstags, Sonntags und Donnerstags Online-Kurzführungen zur aktuellen Sonderausstellung „Azteken“ an. Jüngere Besucher können jeden Freitag einen Online-Workshop zu dieser Ausstellung besuchen. Kinder von 7 bis 10 Jahre lernen dabei nicht nur die Welt der Azteken kennen, sondern können auch ihre Sprache Nahuatl ausprobieren.

Beide Museen bieten darüber hinaus auch private Online-Führungen an. Für einen privaten oder beruflichen Anlass kann eine Führung zu einer laufenden Sonderausstellung oder einem dem Anlass entsprechenden Thema gebucht werden. Diese Veranstaltungen finden ebenso über die Online-Plattform Zoom statt.

