„Undo“-Button bei Twitter

Twitter zieht Undo-Button in Erwägung, um Usern die Möglichkeit zu geben, zweimal über ihre Aussagen nachdenken zu können.

Twitter zieht Undo-Button in Erwägung, um Usern die Möglichkeit zu geben, zweimal über ihre Aussagen nachdenken zu können. © unsplash

Die US-Social Media-Plattform Twitter erwägt eine „Undo“-Otpion, mit der User nach dem Posting ein Zeitfenster von fünf Sekunden haben, um ihre Tweets komplett zurückzunehmen. Das kann Anwendern dabei helfen, Rechtschreib- und Grammatikfehler auszubessern oder ihre Aussagen noch einmal zu überdenken.

Schon seit dem Start von Twitter haben User immer wieder den Wunsch nach einer Option geäußert, mit der sie Tweets nachträglich verändern können. Bislang hat sich das US-Unternehmen diesem Feature verweigert und es handelt sich bei dem Undo-Button nur um einen Test. In der aktuellen Version würde das Feature auch den geposteten Tweet verbergen, was die Anwendung zu diesem Zeitpunkt noch relativ unwirksam macht. Twitter hat den Test nicht offiziell bestätigt, jedoch arbeitet die Plattform im Augenblick an vielen neuen Features, die Usern dabei helfen können, ihre Aktionen zu überdenken.

die ganzen Ergebnisse der Umfrae sind hier zu finden.

PA/red