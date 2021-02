Trotz Covid-19 Pandemie mental und physisch fit bleiben

mindkick & mindkick Ladies Gründer Mag. Thomas Bencsik stärkt als klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe gerade in Covid19 Zeiten die Resilienz seiner KlientInnen, unter ihnen auch zahlreiche VIPs, mit Kickboxen am Sandsack.

Der klinische Psychologe, Gesundheitspsychologe und Staatsmeister im Kickboxen, Mag. Thomas Bencsik, macht es möglich, auch während der Corona-Krise die mentale und physische Gesundheit in Form zu halten. Als Psychologe mit den Schwerpunkten Gesundheit und Sport konzipierte er, speziell für Frauen und VIP-Klienten, ein individuelles Programm für den mentalen wie körperlichen Selbstschutz. Dies bietet er in seinem mindkick Studio im 8. Wiener Gemeindebezirk an.

Ob in Kleingruppen oder als Einzelperson, Thomas Bencsiks Health-Programm hilft mit dem richtigen „Kick“ den „mind“ und die Resilienz zu stärken. „Gerade in diesen Zeiten ist es enorm wichtig, mit Körper und Geist im Einklang zu sein, um berufliche und private Herausforderungen im fordernden Alltag unter einen Hut zu bringen.“ so Bencsik. In einer erprobten Kombination aus psychologischer Stärkung und Kickbox-Training am Sandsack löst Thomas Bencsik die persönlichen Probleme seiner Klienten und Klientinnen, hilft ihnen Stress abzubauen und hält sie besonders in diesen schwierigen Covid19 Zeiten fit und resilient.

Hinweis: Natürlich wird bei den Health-Einheiten besonders viel Wert auf die Covid-19 Sicherheitsvorkehrungen gelegt. Eine FFP2-Masken-Pflicht besteht beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten. Beim Trainieren am Sandsack kann die Maske abgenommen werden, es wird während des gesamten Trainings ein Sicherheitsabstand von mindestens 3 Metern zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingehalten und in jeder Pause gründlich gelüftet.

Mehr Information: www.mindkick.at, www.mindkickladies.at

18. 2.2021 / gab